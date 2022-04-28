غوتيريش من أوكرانيا: الحرب في القرن الحادي والعشرين "عبثية"

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اعتبر الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، أن "الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية".وأدلى غوتيريش بتصريحاته لدى وصوله إلى بوروديانكا في ضواحي كييف، حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب فظاعات خلال احتلالهم المنطقة في مارس الماضي، وفق "فرانس برس".ويقوم غوتيريش بأول زيارة غلى أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي في 24 شباط، بهذه التصريحات للصحايين أمام المباني المدمرة برفقة عسكريين أوكرانيين ومسؤولين من السلطات المحلية.وقال: "أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، أرى أحفادي يركضون مذعورين. الحرب عبثية في القرن الحادي والعشرين، أي حرب غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين".وتوجه غوتيريش لاحقا إلى بوتشا، وهي ضاحية أخرى في العاصمة حيث يتهم الأوكرانيون موسكو بارتكاب جرائم حرب. سويلتقي لاحقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إلى أوكرانيا، بعد زيارة الثلاثاء إلى موسكو حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.وطلب غوتيريش من روسيا التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل اجلاء مدنيين من المناطق التي تتعرض للقصف لا سيما في شرق وجنوب أوكرانيا حيث تركز روسيا هجومها.