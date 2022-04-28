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عربي-دولي

السعودية تدعو لتحري هلال شوال في هذا الموعد

Lebanon 24
28-04-2022 | 08:17
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دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام، الذي يوافق السبت المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
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وأضافت: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتابعت: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".
المصدر: سكاي نيوز
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