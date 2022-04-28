تصريح غريب لترامب: الطماطم والاناناس والموز "يمكن أن تقتل"

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في تصريح غريب، كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه كان يخشى أن يرشقه متظاهرون بأنواع فاكهة "خطرة جداً" مثل الأناناس والطماطم والموز خلال حملته لانتخابات 2016، لأنها "يمكن أن تقتل".وجاءت تصريحات ترامب في شهادة تحت القسم أثناء استجوابه بعدما رفع ناشطون من أصل مكسيكي دعوى ضده، إذ قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من قبل حراسه خارج برج ترمب في مانهاتن في 2015.فقد أكد الرئيس السابق في شهادته أن "الطماطم سيئة بالمناسبة" لكن "بعض الفاكهة أسوأ بكثير"، وفق وكالة "فرانس برس".وسأله المدعي العام عن تعليقات أدلى بها في تجمع حاشد في ولاية أيوا في 2016 عندما طلب المرشح الرئاسي آنذاك من مؤيديه أن "ينهالوا بالضرب" على أي شخص على وشك أن يلقي طماطم.كذلك، سأل المدعي العام ترامب عما إذا كان "يتوقع من حراسه الأمنيين أن يضربوا أي شخص يرون أنه على وشك إلقاء طماطم؟"، فرد "نعم، أعتقد أنه يتعين عليهم أن يكونوا جريئين في منع حدوث ذلك، لأنه إذا حدث فيمكن أن تُقتل إذا حدث ذلك".