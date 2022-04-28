مستشار زيلينسكي: من حقنا ضرب أهداف عسكرية في روسيا

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على وقع استمرار القتال بين الروس والأوكرانيين لليوم الـ 64، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك، أن "من حق" بلاده ضرب أهداف عسكرية روسية، ملمحاً بذلك إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية.وأوضح بودولياك في تغريدة على حسابه في تويتر "روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين، لذا سندافع عن أنفسنا بكل الوسائل بما يشمل ضرب مخازن وقواعد للروس"، مضيفا أن العالم بأسره يعترف بهذا الحق".