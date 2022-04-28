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عربي-دولي

بوتين شكر أردوغان... ما السبب؟

Lebanon 24
28-04-2022 | 14:30
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أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إسهام بلده في تنظيم عملية تبادل السجينين التي نفذت أمس بين موسكو وواشنطن.

وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين، في مكالمة هاتفية أجراها مع أردوغان اليوم الخميس، "أعرب عن امتنانه للزعيم التركي على إسهامه في تطبيق عملية التبادل التي نفذت في مطار أنقرة لمقايضة المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو بالمواطن الأميركي تريفور ريد".
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وأشار البيان إلى أن بوتين وأردوغان واصلا خلال المكالمة مناقشة "النواحي الإنسانية المتعلقة بالوضع في أوكرانيا ومنطقة دونباس"، وذلك مع مراعة نتائج المحادثات التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو مؤخرا.

ولفت البيان إلى أن بوتين وأردوغان اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.

وكان ذلك ثاني اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان خلال ثلاثة أيام.
المصدر: روسيا اليوم
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