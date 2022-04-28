البيت الأبيض يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا



اقترح البيت الأبيض، استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو الروسي لهذا البلد.



وقال البيت الأبيض في بيان إن من شأن ذلك أن يسمح "بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق بأوكرانيا جراء العدوان الروسي".

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