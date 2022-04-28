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5 قتلى و23 جريحا جراء قصف أوكراني في دونيتسك

Lebanon 24
28-04-2022 | 15:30
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن سقوط 5 قتلى و23 جريحا جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك.

وأكدت وزارة الصحة في جمهورية دونيتسك على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليغرام" أن أربعة أشخاص قتلوا فورا جراء القصف الذي طال حي تيكستيلشيك في منطقة كيروفسكي، بينما فارق شخص آخر الحياة في سيارة إسعاف خلال نقله إلى المستشفى.
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وذكرت الوزارة أن القصف أدى إلى إصابة 21 مواطنا راشدا بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى طفلين تعرضا لجروح متوسطة الخطورة.

ووفقا لوكالة دونيتسك للأنباء، طال القصف الأوكراني سوقين تجاريتين في المنطقة، ما أسفر عن نشوب حرائق فيهما.

وأعلن عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين عن تعليق حركة الترام بعدد من المسارات في منطقة كيروفسكي ومنطقة بيتروفسكي المجاورة.

وذكرت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، أن هذا القصف نفذ براجمات صواريخ "غراد".
المصدر: روسيا اليوم
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