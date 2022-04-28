الأسد يصدر مرسوما بتعيين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتعيين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".ويخلف عباس في المنصب العماد علي أيوب.وتولى أيوب منصب وزير الدفاع منذ 1 كانون الثاني 2018. وقد كان رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة 18 تموز 2012 وحتى تعيينه وزيراً للدفاع.