Advertisement

عربي-دولي

للمرة الثانية.. رصاصة في رسالة إلى بينيت

Lebanon 24
28-04-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-946898-637867612404240657.jpg
Doc-P-946898-637867612404240657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر تقرير إخباري أن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تلقت للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، رسالة وبداخلها رصاصة.

وأفادت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي بأن الرسالة أرسلت على ما يبدو من شخص معروف لدى عائلة نفتالي بينيت.
Advertisement

ويبدو أن الشخص الذي وجه الرسالة استغرق وقتا في جمع المعلومات عن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون مرسل الرسالة الثاني شخصا آخر غير ذلك الذي وجه رسالة التهديد الأولى.

وقالت القناة 12 إن الرسالة الثانية وُجهت إلى يوني بينيت، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي في رعنانا شمال تل أبيب.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" بأن الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" على علم بأمر رسالة التهديد الجديد، لكن لم ينشرا بيانا بشأنها حتى الآن، كما لم يصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا هو الآخر.

وكانت الرسالة الأولى موجهة إلى أمه جيلات بينيت.

وفور اكتشاف الأمر، قرر مسؤولون في مكتب نفتالي بينيت تعزيز الحراسة الأمنية على أفراد العائلة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-04-28
16:00 | 2022-04-28
15:46 | 2022-04-28
15:30 | 2022-04-28
15:00 | 2022-04-28
14:30 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website