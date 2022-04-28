أردوغان: زيارتي إلى السعودية مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى السعودية "مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين".



وأضاف: "خلال زيارتي سنستعرض العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها".

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