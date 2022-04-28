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عربي-دولي

أردوغان: زيارتي إلى السعودية مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون

Lebanon 24
28-04-2022 | 16:00
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى السعودية "مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين".

وأضاف: "خلال زيارتي سنستعرض العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها".
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المصدر: روسيا اليوم
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