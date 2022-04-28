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بايدن يطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا

Lebanon 24
28-04-2022 | 11:25
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أفاد مسؤول أميركي كبير، الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيطلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا بينها 20 مليارا من المساعدات العسكرية.
وقال المسؤول إن هذه "المساعدة العسكرية والأمنية" الهائلة تشمل تقديم "أسلحة وذخائر إلى الشعب الأوكراني".
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وقدمت الولايات المتحدة أسلحة لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط. ويسعى البيت الأبيض للحصول على تمويل كاف من الكونغرس ليتمكن من تمديد تلك المساعدة حتى تشرين الأول.
 
المصدر: الحرة
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