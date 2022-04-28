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الملك سلمان يستقبل الرئيس التركي

Lebanon 24
28-04-2022 | 23:30
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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة مساء الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


كما كان في استقبال الرئيس أردوغان، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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وقد أجريت للرئيس التركي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.
عقب ذلك صحب الملك سلمان الرئيس أردوغان، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.

وقد رحب العاهل السعودي بأردوغان والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس التركي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه الملك سلمان وولي العهد.
وقد أقام العاهل السعودي مأدبة عشاء رسمية تكريمًا للرئيس التركي.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة مساء الخميس، مع الرئيس التركي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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