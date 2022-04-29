بايدن يطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا







ويشمل طلب التمويل الضخم أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى 8.5 مليارد ولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة للحكومة وثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.

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وقال بايدن في البيت الأبيض: "نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية... تكلفة هذه المعركة- ليست زهيدة- لكن الرضوخ للعدوان سيكون أفدح ثمنا". طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس، الخميس، 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في تصعيد كبير لتمويل الولايات المتحدة للحرب ضد روسيا.ويشمل طلب التمويل الضخم أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى 8.5 مليارد ولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة للحكومة وثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.وقال بايدن في البيت الأبيض: "نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية... تكلفة هذه المعركة- ليست زهيدة- لكن الرضوخ للعدوان سيكون أفدح ثمنا".





وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما وصفه بأنه "خطوة مهمة للغاية" من جانب الولايات المتحدة.



وقال في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل: "أنا ممتن للشعب الأميركي وشخصيا للرئيس بايدن على ذلك. آمل أن يوافق الكونغرس بسرعة على طلب المساعدة لدولتنا".



ويسعى بايدن أيضا لمصادرة المزيد من الأموال من النخبة الروسية الثرية لدفع ثمن المجهود الحربي. واستبعدت الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة بها أو من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا لكن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين زودوا كييف بأسلحة مثل الطائرات المسيرة ومدافع الهاوتزر الثقيلة وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات.وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما وصفه بأنه "خطوة مهمة للغاية" من جانب الولايات المتحدة.وقال في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل: "أنا ممتن للشعب الأميركي وشخصيا للرئيس بايدن على ذلك. آمل أن يوافق الكونغرس بسرعة على طلب المساعدة لدولتنا".ويسعى بايدن أيضا لمصادرة المزيد من الأموال من النخبة الروسية الثرية لدفع ثمن المجهود الحربي.