28
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن يطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
29-04-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس، الخميس، 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في تصعيد كبير لتمويل الولايات المتحدة للحرب ضد روسيا.
ويشمل طلب التمويل الضخم أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى 8.5 مليارد ولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة للحكومة وثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.
Advertisement
وقال بايدن في البيت الأبيض: "نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية... تكلفة هذه المعركة- ليست زهيدة- لكن الرضوخ للعدوان سيكون أفدح ثمنا".
واستبعدت الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة بها أو من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا لكن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين زودوا كييف بأسلحة مثل الطائرات المسيرة ومدافع الهاوتزر الثقيلة وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما وصفه بأنه "خطوة مهمة للغاية" من جانب الولايات المتحدة.
وقال في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل: "أنا ممتن للشعب الأميركي وشخصيا للرئيس بايدن على ذلك. آمل أن يوافق الكونغرس بسرعة على طلب المساعدة لدولتنا".
ويسعى بايدن أيضا لمصادرة المزيد من الأموال من النخبة الروسية الثرية لدفع ثمن المجهود الحربي.
وقال البيت الأبيض إن مقترحه سيجعل المشرعين يمنحون إدارته قدرات جديدة، مما يسمح للمسؤولين الأميركيين بالاستيلاء على المزيد من أصول النخبة الروسية وتقديم أموال من تلك المصادرة إلى أوكرانيا، فضلا عن زيادة تجريم التهرب من العقوبات.
وقالت إدارة بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين جمدوا 30 مليار دولار من الأصول التي يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بما في ذلك اليخوت والمروحيات والعقارات والأعمال الفنية.
وتجاوزت المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ثلاثة مليارات دولار منذ أن شنت روسيا ما أسمته "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا. وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة واهية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
Lebanon 24
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
12:00 | 2022-04-28
28/04/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
10:22 | 2022-04-28
28/04/2022 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-04-28
28/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2022-04-29
في كوريا الشمالية.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية
08:30 | 2022-04-29
السفير الإيراني لدى موسكو: روسيا وإيران تتعاونان بغض النظر عن أيّ وضع
08:00 | 2022-04-29
بعد أشهر بفيينا.. هل أغلقت واشنطن باب العودة للاتفاق النووي؟
07:50 | 2022-04-29
بريطانيا تتوقع "حرباً ثانية" لروسيا.. الموعد ينكشف!
07:30 | 2022-04-29
في كندا.. قانون لملاحقة المدنيين خارج نطاق الكرة الأرضية
07:00 | 2022-04-29
في يوم القدس.. إيران تعرض أحدث صواريخها الباليستية
فيديو
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
02:03 | 2022-04-29
29/04/2022 16:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-28
29/04/2022 16:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
04:41 | 2022-04-28
29/04/2022 16:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact