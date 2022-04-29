تقرير خطير من "نيويورك تايمز": حرب روسيا قد تتحول إلى صراع مباشر مع واشنطن

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تزداد المخاوف في الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من أن تتحول الحرب في أوكرانيا إلى نطاق أوسع يمكن أن يطال الدول المجاورة ودول الناتو، التي بدأت تواجه بالفعل قَطعاً لإمدادات الغاز الروسي عنها، حسب ما ذكرته صحيفة The New York Times.وحرص الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاء الولايات المتحدة في الغرب، طيلة 9 أسابيع من حرب أوكرانيا، على التشديد مراراً على ضرورة ألا تتجاوز الحرب في أوكرانيا حدود البلاد إلى خارجها.ومن الممكن أن يتحول توسع نطاق الحرب على المدى الطويل إلى صراع مباشر بين واشنطن وموسكو، يُشابه نزاعات الحرب الباردة، التي سعى فيها كل طرف منهما إلى استنزاف قوة الطرف الآخر.نيويورك تايمز قالت إن هذه التوقعات تأتي بعد إشارات عديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، أوحت بأنّ هذه الحرب في طريقها إلى الاستفحال والتوسع.أولى هذه الإشارات هي دعوة لويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي، إلى بذل المزيد من الجهود اللازمة لتقويض قدرة الجيش الروسي، على نحو يعجز معه سنواتٍ طويلة عن غزو أي دولة أخرى، وقوله: "نريد أن نرى روسيا ضعيفة إلى درجة لا تستطيع بعدها أن تفعل الأشياء التي فعلتها في غزو أوكرانيا".ثم جاء إعلان الروس عن قطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا، وهما دولتان من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).على صعيد آخر أكَّد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن تعليقات وزير الدفاع ضُخِّمت، وأنه لم يقصد الإشارة إلى غايةٍ تتضمن عملاً طويل المدى على تقويض القوة الروسية، إلا أن كثيرين في أوروبا رأوا في بيان أوستن إشارة إلى حرب استنزاف طويلة، يمكن أن تمتد إلى جبهات عديدة.ومن جهة أخرى، انخفضت الأحاديث والتصريحات شيئاً فشيئاً عن الحلول الدبلوماسية أو حتى وقف إطلاق النار، وذلك بعد محاولات عديدة من مسؤولي فرنسا وتركيا، ودول أخرى.وفي معرض التعليق على تهديدات روسيا باستخدام الترسانة النووية، قال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، "لا أحد يريد أن يرى هذه الحرب تشتد حدةً عما هي عليه بالفعل، وبالتأكيد لا يرغب أحد، ولا ينبغي لأحد أن يرغب في تصاعدها إلى المجال النووي".يقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن مخاوفهم من اتساع نطاق الحرب يستند بعضها إلى يقين متزايد بأن هذا الصراع يمكن أن "يستمر بعض الوقت"، وهو ما ذهب إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخراً.وأشار روبن نيبليت، مدير مركز أبحاث "تشاتام هاوس" البريطاني، إلى أن "بوتين يرفض التراجع، والأوكرانيون كذلك، ومن ثم فإن الحرب ستستمر وسنشهد مزيداً من الدماء".