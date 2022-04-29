28
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البرهان يجدد التزام الحكومة بالحوار للتوصل إلى توافق سياسي
Lebanon 24
29-04-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التزام الحكومة الكامل بالحوار للتوصل إلى توافق سياسي.
ودعا البرهان، الخميس، المبعوثين الدوليين لدعم وتشجيع الأحزاب السياسية وأطراف العملية السياسية في البلاد للوصول إلى توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها.
Advertisement
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في العاصمة الخرطوم وفد المبعوثين الدوليين الذي ضم المبعوث البريطاني الخاص فيليب بارهام والمبعوث الفرنسي الخاص فريدريك كلافير وممثل الاتحاد الأوروبي انتي ويبر والمبعوث الألماني ثورسنون هاتر والمبعوث النرويجي اندري ستانسين والمبعوث الأميركي بيتر لورد.
إجراء اتصالات
يذكر أن عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس كان كشف، الأحد، عن اتصالات تجري مع الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) والمكونين العسكري والمدني ولجان المقاومة من أجل تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.
وأوضح إدريس أن هذه الاتصالات ستتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من الجهات بما فيها تيارات إسلامية وأحزاب عدا المؤتمر الوطني، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
توحيد المبادرات
كما أضاف أن حل الأزمة السياسية الراهنة ونجاح المبادرات المطروحة مرهون بالاستجابة لمخاوف ومطامح ومصالح الأطراف السودانية.
كذلك أكد أهمية توحيد المبادرات المطروحة في الساحة في مبادرة واحدة لمعالجة الأزمة بالبلاد، مشدداً على ضرورة التعامل مع الأزمة بجدية في ظل "وجود مؤشرات التشظي والانهيار الاقتصادي".
تقديم تنازلات
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد أعلن في 15 أبريل الحالي، أن البلاد مقبلة على مرحلة صعبة، ما يستوجب تقديم تنازلات من قبل الجميع.
وقال في تصريحاته: "نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب أن يقدم فيها الجميع تنازلات من أجل البلد"، لافتاً إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد، مضيفاً: "مستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار".
دراسة اتفاق
يشار إلى أنه منذ مطلع أبريل الحالي، أفيد عن سعي عدد من الأحزاب السياسية في البلاد، لاسيما المتحالفة مع المكون العسكري، إلى دراسة اتفاق من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وكانت البلاد قد دخلت في حالة من التوتر بعد أن فرضت القوات المسلحة إجراءات استثنائية في 25 أكتوبر من العام الماضي، معلنة حل الحكومة ومجلس السيادة.
ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن الفرقاء السياسيون الذين تشاركوا السلطة مع المكون العسكري، بعد عزل عمر البشير، من تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
Lebanon 24
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
12:00 | 2022-04-28
28/04/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
10:22 | 2022-04-28
28/04/2022 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-04-28
28/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2022-04-29
في كوريا الشمالية.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية
08:30 | 2022-04-29
السفير الإيراني لدى موسكو: روسيا وإيران تتعاونان بغض النظر عن أيّ وضع
08:00 | 2022-04-29
بعد أشهر بفيينا.. هل أغلقت واشنطن باب العودة للاتفاق النووي؟
07:50 | 2022-04-29
بريطانيا تتوقع "حرباً ثانية" لروسيا.. الموعد ينكشف!
07:30 | 2022-04-29
في كندا.. قانون لملاحقة المدنيين خارج نطاق الكرة الأرضية
07:00 | 2022-04-29
في يوم القدس.. إيران تعرض أحدث صواريخها الباليستية
فيديو
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
02:03 | 2022-04-29
29/04/2022 16:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-28
29/04/2022 16:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
04:41 | 2022-04-28
29/04/2022 16:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact