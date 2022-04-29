القبض على قيادي داعشي خطير في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الخميس القبض على قيادي بتنظيم "داعش" في محافظة كركوك وصفته بالخطير.



وقالت في بيان إن عملية استخباراتية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أدت لإلقاء القبض على "أحد الإرهابيين الخطيرين العاملين ضمن صفوف داعش الإرهابي والمطلوب وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب)، والذي شغل عدة مناصب إرهابية بعد ما انتمى لداعش عام 2014"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما أضافت أنه من خلال التحقيقات الأولية اعترف بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل "عملية التحرير" .



كذلك بينت أنه تم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقة الإجراءات القانونية اللازمة.