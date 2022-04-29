تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تتوالى: صدمة اقتصادية شرق اوسطية غير مسبوقة؟

Advertisement

تحاول الدولة الاوكرانية حاليا تصدير بعض منتجاتها عن طريق السكك الحديدية، بينما يحاول المزارعون الأوكرانيون الذين لم تدمر بنيتهم التحتية حرث حقولهم وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص. روسيا هي المصدر الأول للقمح في العالم، وكذلك - بشكل حاسم - أكبر مصدر للأسمدة. وأدت المخاوف من التورط في العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بالفعل إلى تعطيل الصادرات الروسية أيضًا.التضخم والاضطرابات الشعبيةوبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "كل هذا يؤدي إلى زيادة التضخم المتصاعد الذي يصيب سكان ما يقرب من 500 مليون شخص، ولا سيما الفقراء منهم وأولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الآفاق الاقتصادية. قال كمال علم، زميل بارز غير مقيم في "المجلس الأطلسي" للشبكة، إن "التضخم والاقتصاد، أكثر من الحرية السياسية، هما المفتاح" لاستقرار المنطقة. وتابع قائلاً: "حتى البائع الذي أحرق نفسه في تونس قام بذلك بسبب السخط الاقتصادي، وليس بسبب الرئيس التونسي آنذاك بن علي". وأضاف: "قد يجادل المرء بأن السبب الأول والأهم للاضطرابات في العالم العربي هو دائمًا الافتقار إلى الحراك الاقتصادي". ارتفع معدل التضخم إلى 14.8٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي. في تلك المرحلة، كانت أسعار المواد الغذائية المرتفعة هي المحرك الرئيسي - حيث شكلت حوالي 60٪ من الزيادة في المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط".وأضافت الشبكة، "كان ذلك قبل بدء الحرب في أوكرانيا. الآن، تقول الأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية اعتبارًا من نيسان أعلى بنسبة 34٪ مما كانت عليه قبل عام. وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لشبكة "سي بي إس" الأميركية في مقابلة الأسبوع الماضي: "لدينا الآن 45 مليون شخص في 38 دولة على أبواب المجاعة". وأضاف: "وقد تلاحظ أنه طرأ زيادة عامة في أسعار المواد الغذائية، دعنا نقول ما بين 38 إلى 40٪، ولكن في بعض الأماكن الصعبة للغاية، وصلت إلى 100٪ و200٪ كما هو الحال في سوريا". في حين أن البلدان سوف تبحث عن مصادر بديلة لوارداتها الغذائية المهمة، فإن التضخم العالمي المرتفع والقيود المحتملة على الصادرات تجعل التحول مكلفًا. وتعني ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الإنتاج الزراعي المحلي أصبح محدودا للغاية".تحذيرات من أعمال شغب ومجاعة وهجرة جماعيةوبحسب الشبكة، "تستورد مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، 80٪ من قمحها من أوكرانيا وروسيا. لبنان، الذي دخل بالفعل سنوات في أزمة ديون وتضخم خانقة، يستورد 60٪ من قمحه من البلدين المتحاربين، اللذين يوفران 80٪ من الحبوب التونسية. قال عامر الحسين، خبير التنمية الاقتصادية ومستشار مبادرة ما بعد الصراع، "Plant for Peace"، إن مصر "لديها الكثير لتخسره من الحرب حيث يصل برنامج دعم الخبز إلى أكثر من نصف السكان كما ويشكل ركيزة من ركائز العقد الاجتماعي الذي يحافظ على الاستقرار في أكثر الدول العربية كثافة بالسكان". ويقول إن هذا قد يفسر سبب تسارع حلفاء مصر الخليجيين الأثرياء لمساعدتها بأموال بمليارات الدولارات لمصرفها المركزي واستثمارات أخرى لتعزيز اقتصادها. وأضاف الحسين، في حين أنه يمكن للحكومة المصرية الاستمرار في اقتراض الأموال، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى وضعف الشهية لسندات الأسواق الناشئة سيؤثران بشدة على البلاد "وقد يصبحا عامل خطر سياديًا ما سيؤدي إلى تعثر في السداد الذي من شأنه أن يولد تأثيراً كارثياً على المصريين"."وتابعت الشبكة، "وقال الحسين، في غضون ذلك، يواجه لبنان "العديد من التحذيرات من مجاعة وشيكة". وأضاف: "يمكن أن يتطور الوضع الحالي قريبًا جدًا إلى احتجاجات وأعمال شغب مثل تلك التي حدثت في عام 2019، ولكن مع تأثير أكثر عنفًا نظرًا لتدهور مستوى الحياة والأمن الغذائي في البلاد". علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار القمح وحده "يمكن أن يزيد احتياجات التمويل الخارجي (في الشرق الأوسط) بما يصل إلى 10 مليارات دولار في عام 2022"، حسبما كتب صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي صدر يوم الأربعاء.وأضاف التقرير: "نقص الإمدادات الناشئ من روسيا وأوكرانيا يمكن أن يعرض الأمن الغذائي للخطر، لا سيما بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل، لأنها قد تعاني أيضًا من امكانية تحويل مسار المساعدات". لا يزال ربع محصول القمح الأوكراني الأخير قبل الغزو متاحًا في الأسواق، لكن ذلك سيستمر قرابة ثلاثة أشهر، كما يقول المحللون. يحذر بيزلي من أن هذا الخريف هو الوقت الذي ستضرب فيه الحرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في أزمة يعتقد أنها قد تؤدي إلى هجرة جماعية".وأضافت الشبكة، "حذر بيزلي في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" الأميركية في آذار: "إذا كنت تعتقد أن لدينا جحيمًا على الأرض الآن، فانت فقط قيد الإستعداد". وأضاف: "إذا أهملنا شمال إفريقيا، فسينزح شمال إفريقيا إلى أوروبا. إذا أهملنا الشرق الأوسط، فسينزح الشرق الأوسط إلى أوروبا". وافق توفيق رحيم، الزميل البارز في برنامج الأمن الدولي المقيم في دبي في مركز أبحاث "نيو أميركا"، على أن الأسوأ ربما لم يأت بعد. وقال رحيم للشبكة: "في وقت يتزايد فيه التضخم، وتتزايد فيه أسعار السلع الأساسية الجمود في سلسلة التوريد، قد تتعرض المنطقة الأوسع لصدمة اقتصادية غير مسبوقة هذا الصيف"."