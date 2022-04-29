ما دور الهجمات الغامضة في ترانسنيستريا في الحرب على اوكرانيا؟

على مدى عقود من الزمن، لم تكن ترانسنيستريا تتمتع بسمعة جيدة في أوروبا. تقع المنطقة الانفصالية، المعروفة رسميًا باسم جمهورية بريدنيستروفيا المولدافية، في دولة مولدوفا الصغيرة والتي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي.

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وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "تُعتبر دولة منفصلة بحكم الأمر الواقع، لكنها لا تحظى إلا بقدر ضئيل من الاعتراف الدولي. على الرغم من دعم موسكو ووجود القوات الروسية، فإن الحكومات الوحيدة التي تعترف بها هي دول أخرى أعلنت نفسها بنفسها مثل أبخازيا وأرتساخ وأوسيتيا الجنوبية. غالبًا ما يُنظر إلى ترانسنيستريا على أنها منطقة "شاذة" عن الجغرافيا والتاريخ، على الرغم من أنها أصبحت تُعرف بشكل أكثر إثارة للقلق كمركز غامض للجريمة المنظمة وتهريب البشر. ولكن منذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل أكثر من شهرين، أصبحت حالة هذا الارتداد السوفييتي موضع اهتمام متجدد. وفي هذا الأسبوع، أدت سلسلة من الانفجارات غير المبررة في ترانسنيستريا إلى بروز مؤامرة جديدة في خضم حربٍ لا تزال تعاني من مؤامرات عديدة. وأشار جنرال روسي الشهر الماضي إلى أن أحد أهداف الغزو قد يكون الاستيلاء على الأراضي الواقعة على طول جنوب أوكرانيا، وتشكيل ممر بري إلى ترانسنيستريا. وندد مسؤولون من مولدوفا وأوكرانيا بالتصريح، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يعبر عن موقف رسمي. اشتعلت التوترات من جديد في الأيام الأخيرة بسبب تقارير عن انفجارات قال مسؤولون في ترانسنيستريا إنها استهدفت مركزًا للإذاعة ومقرًا أمنيًا. ويوم الأربعاء، كانت هناك تقارير أخرى عن إصابة قرية تضم مستودعا للاسلحة الروسية بعد أن حلقت طائرات بدون طيار آتية من أوكرانيا".

وتابعت الصحيفة، "لم يتضح حتى اللحظة من المسؤول عن الهجمات، وسرعان ما رفض المسؤولون الروس التلميحات الأوكرانية بأنهم متورطون والعكس صحيح. قال وزير الدفاع لويد أوستن، متحدثا من ألمانيا يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدرس الوضع لكنها "ليست متأكدة حقًا مما هو عليه الأمر". حتى الآن، لا أحد. هناك العديد من السيناريوهات المحتملة، كما أوضح رجل الأعمال والمحلل المحلي ديفيد سميث في رسالته الإخبارية "مولدوفا ماترز": إما ان روسيا تهاجم قواتها بالوكالة، أو أن أوكرانيا وراء الهجمات، أو أن سكان ترانسنيستريا يتحاربون في ما بينهم. لا يبدو أي من هذه السيناريوهات منطقيًا بشكل خاص؛ وكما يلاحظ سميث، كما أنه لا يمكن إستبعاد أي سيناريو".

وأضافت الصحيفة، "قد يبدو أن فكرة أن روسيا قد تسعى لفتح جبهة أخرى في الحرب هي بهدف اتباع نمط عدواني، ولكن من الصعب أيضًا فهمها نظرًا للنكسات التي شهدها جيش البلاد في أوكرانيا نفسها. في حديثهم إلى صحيفة "موسكو تايمز"، سخر الخبراء العسكريون من الاستراتيجية المحتملة. أوضح سام كراني إيفانز، المحلل العسكري في معهد "رويال يونايتد سيرفيسيس إنستيتيوت" البحثي ومقره لندن، أن "فرص خروجهم وقتالهم عبر أوديسا وترانسنيستريا ضئيلة". وأضاف: "من المحتمل أن يموتوا جميعًا إذا حاولوا القيام بذلك". إن المخاوف السابقة من أن القوات التي تسيطر عليها موسكو والمتمركزة في ترانسنيستريا، ما يقدر بـ1500 من قوات "حفظ السلام" الرسمية، يمكن أن تدخل أوكرانيا من الغرب قد فشلت حتى الآن. هناك تفصيل آخر غير اعتيادي: أفاد مسؤولون محليون في السكك الحديدية هذا الأسبوع عن هجمات روسية على جسر للسكك الحديدية في أوديسا، مما أثار مخاوف من أن موسكو تحاول عزل أوكرانيا عن طرفها الجنوبي الغربي ومدينة إيزمائيل، التي تستخدم لنقل الحبوب والسلع الأخرى إلى البر الرئيسي لأوروبا. المثير للاهتمام، على الرغم من وجود طريقين آخرين للسكك الحديدية، أن كلاهما يمر عبر مولدوفا. إحداها، التي تمر عبر أراضي ترانسنيستريا قبل أن تصل إيزمائيل، تم تفجيرها في آذار".

وبحسب الصحيفة، "اقترح المسؤولون الروس، كما كان متوقعًا، أن أوكرانيا هي التي تؤجج التوترات مع مولدوفا. لاحظت وكالات الأنباء الحكومية أن الهجمات في ترانسنيستريا جاءت بعد زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكين وأوستن إلى كييف واتهما الغرب بالاستعداد "لتدمير مولدوفا". ولكن هناك دلائل أخرى على أن مولدوفا تنظر إلى الغرب على أنه المنقذ المحتمل لها. قال وزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكو لصحيفة "ذا بوست" خلال زيارة أخيرة لواشنطن: "إن العدوان العسكري الروسي في أوكرانيا يجعل كل فرد في أوروبا أقل أمانًا وله تأثير سلبي على كل شخص في أوروبا". وأضاف: "وبالطبع، هذا التأثير أكثر سلبية على مولدوفا، لأن مولدوفا موجودة هناك". أعادت الحرب في أوكرانيا المجاورة التركيز على الضغط الجيوسياسي، بالنسبة لمولدوفا والغرب على حد سواء. لقد أدى استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى زعزعة هذا الوضع النائم منذ فترة طويلة في ترانسنيستريا. على الرغم من أن السياسيين في ترانسنيستريا قد دعوا روسيا علنًا لضمهم ، يبدو أن هناك القليل من الإقبال على الاحتمال في موسكو. لكن الحملات القمعية الأوكرانية على عمليات التهريب والفساد بعد عام 2019 أدت إلى زعزعة التوازن الدقيق الذي دعم ترانسنيستريا، ووجهت ضربة قوية للتجارة غير المشروعة التي تهيمن على اقتصاد الجمهورية المنفصلة".