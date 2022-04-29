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هذا ما حصل صباح اليوم في باحات المسجد الأقصى

Lebanon 24
29-04-2022 | 03:06
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الجمعة، واعتدت على الشبان الفلسطينيين مما أدى لإصابة عدد منهم.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية سقوط عدد من الإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على شبان فلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.
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وأكد مراسل الجزيرة وقوع مواجهات في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على الشبان الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.
 
ودأبت قوات الاحتلال خلال شهر رمضان الجاري على اقتحام الأقصى وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين والمعتكفين من المصلى القبلي ومن الحرم القدسي بأكمله.

المصدر: الجزيرة
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