كيف ستحافظ ألمانيا على مصالحها مع روسيا؟

رغم أن سياسة برلين اتسمت بالحتفظ حتى الآن في حرب أوكرانيا، إلا أنها اتخذت أخيراً خطوة في اتجاه مد كييف بأسلحة ثقيلة، ما يثير التساؤل عن انعكاس التحول على علاقتها بموسكو التي تزودها بالنفط والغاز.

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وأشارت إلى تعاون مع واشنطن لتدريب جنود أوكرانيين في أراضيها على استخدام أنظمة مدفعية، واستكمال التدريبات على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع بمعاونة هولندا، بجانب توفير الذخيرة.



وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع خلال مشاركتها في مؤتمر دولي حول أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأميركية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، حيث دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ممثلين من 40 دولة للمشاركة فيه.



وأقيم المؤتمر، الثلاثاء، لتأمين أوكرانيا على المدى الطويل، وتوفير احتياجاتها الدفاعية باعتبارها خط دفاع عن أوروبا شرقا أمام روسيا.



رسائل الحلفاء



موافقة برلين على إرسال دبابات إشارة لتغير في سياستها، حيث يرى جاسم محمد، خبير قضايا الأمن الدولي، أن القرار رسالة تأكيد من ألمانيا على موقفها الداعم لدول أوروبا وواشنطن في الأزمة الأوكرانية.



وبعد اكتفاء المستشار الألماني أولاف شولتز، بإرسال 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 سلاح مضاد للطائرات، و14 آلية مدرعة و9 مدافع هاوتزر لأوكرانيا، ورفضه إرسال أسلحة ثقيلة مثل الطائرات والدبابات، تعالت الأصوات داخل ألمانيا خارجها لتوفير دعم عسكري أكبر لكييف.



لذا، يعتبر محمد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الخطوة الألمانية نتيجة ضغوط تعرض لها شولتز من اواشنطن وأوكرانيا وأوروبا الشرقية، إضافة لحزبي المسيحي الديمقراطي والديمقراطي الحر. وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبريشت، استعداد بلادها لتسليم دبابات "غيبارد" لأوكرانيا، منوهة إلى أن شركة "كراوس-مافاي فيغمان" الألمانية حصلت على الموافقة لبيع الدبابات.وأشارت إلى تعاون مع واشنطن لتدريب جنود أوكرانيين في أراضيها على استخدام أنظمة مدفعية، واستكمال التدريبات على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع بمعاونة هولندا، بجانب توفير الذخيرة.وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع خلال مشاركتها في مؤتمر دولي حول أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأميركية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، حيث دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ممثلين من 40 دولة للمشاركة فيه.وأقيم المؤتمر، الثلاثاء، لتأمين أوكرانيا على المدى الطويل، وتوفير احتياجاتها الدفاعية باعتبارها خط دفاع عن أوروبا شرقا أمام روسيا.موافقة برلين على إرسال دبابات إشارة لتغير في سياستها، حيث يرى جاسم محمد، خبير قضايا الأمن الدولي، أن القرار رسالة تأكيد من ألمانيا على موقفها الداعم لدول أوروبا وواشنطن في الأزمة الأوكرانية.وبعد اكتفاء المستشار الألماني أولاف شولتز، بإرسال 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 سلاح مضاد للطائرات، و14 آلية مدرعة و9 مدافع هاوتزر لأوكرانيا، ورفضه إرسال أسلحة ثقيلة مثل الطائرات والدبابات، تعالت الأصوات داخل ألمانيا خارجها لتوفير دعم عسكري أكبر لكييف.لذا، يعتبر محمد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الخطوة الألمانية نتيجة ضغوط تعرض لها شولتز من اواشنطن وأوكرانيا وأوروبا الشرقية، إضافة لحزبي المسيحي الديمقراطي والديمقراطي الحر.