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عربي-دولي

في يوم القدس.. إيران تعرض أحدث صواريخها الباليستية

Lebanon 24
29-04-2022 | 07:00
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران عرضت خلال الاحتفالات بيوم القدس التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، أحدث صواريخها الباليستية.

وأفيد في هذا السياق بأنه تم عرض نماذج من صواريخ "خيبر شكن"، وهو صاروخ باليستي يبلغ مداه 1450 كيلومتراً، ويوصف بأنه أطول صاروخ باليستي تكتيكي في العالم.
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علاوة على ذلك، أشير إلى عرض نماذج من صاروخ آخر بمناسبة الاحتفال بيوم القدس، وهو من طراز "عماد" الذي يبلغ مداه 2500 كيلو متر.
 
 
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