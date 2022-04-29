Advertisement

عربي-دولي

السفير الإيراني لدى موسكو: روسيا وإيران تتعاونان بغض النظر عن أيّ وضع

Lebanon 24
29-04-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-947142-637868310470112954.jpg
Doc-P-947142-637868310470112954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن موسكو وطهران تواصلان التعاون بينهما في مجال الغذاء بغض النظر عن الوضع حول أوكرانيا.

وقال السفير في حديثه لوكالة "نوفوستي": "بغض النظر عن الظروف الجديدة نعمل مع موسكو، وتتركز جهودنا على مواصلة التعاون في إطار حسن الجوار".
Advertisement

وكان كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة التجارة العالمية قد دعوا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان الأمن الغذائي في ضوء التطورات الأخيرة في أوكرانيا، معلنين أن الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والاضطراب في سلاسل توريد السلع "يدفعان بملايين الناس إلى براثن الفقر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-04-29
13:30 | 2022-04-29
13:00 | 2022-04-29
12:30 | 2022-04-29
12:00 | 2022-04-29
11:30 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website