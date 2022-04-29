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عربي-دولي

في كوريا الشمالية.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية

Lebanon 24
29-04-2022 | 09:00
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قالت تقارير إعلامية إن صوراً للأقمار الصناعية تم التقاطها تثبت أن كوريا الشمالية تجري أعمال ترميم في موقع للتجارب النووية كانت قد هدمته سابقاً.
ووفقاً لتصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية، عن مصادرها، فقد أكدت أن صور الأقمار الصناعية تثبت أن بيونغ يانغ تواصل ترميم موقع بيونغيه -الري للتجارب النووية.
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وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن هدم هذا الموقع في عام 2018، وذلك قبيل قمة تاريخية مع الولايات المتحدة.
ولفتت المصادر إلى أن "صور الأقمار الصناعية التجارية التي تم التقاطها في يوم 26 نيسان للموقع في كيلغو، بإقليم شمال هامغ كيونغ، تشير إلى العمل الجاري لاستعادة الوصول إلى مجمع النفق رقم 3 بالموقع، مع إنشاء بوابة جديدة، أو مدخل، وهياكل دعم".
 
وأوضحت أن "المنطقة الواقعة خارج البوابة الجديدة تم تسويتها واستقرارها، وفي الطرف الشرقي للمنطقة التي تمت تسويتها، تم الانتهاء من بناء مبنى دعم صغير".
يشار إلى أن موقع بيونغيه- ري، كان به أربعة أنفاق، وتم هدمه أمام الصحفيين في العام 2018، لكن تلك التقارير جعلت البعض يتحدث عن استعداد بيونغ يانغ لأول تجربة نووية لها منذ أيلول 2017.
وكانت بيونغ يانغ قد أجرت مؤخراً عرضاً عسكرياً في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري على يد المؤسس "كيم إيل-سونغ" عام 1932، الذي تأسس كقوات لحرب العصابات لمواجهة اليابان.
وشهد العرض ظهور أنواع مختلفة من الصواريخ العابرة للقارات التي تطورها كوريا الشمالية تم تحميلها على متن مركبات أبرزها "هواسونغ-8" وهو صاروخ فرط صوتي، وصاروخ "هواسونغ-17" العابر للقارات.
 
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