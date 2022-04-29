سياسي إيطالي يحذر من إرسال السلاح إلى أوكرانيا

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حذر ماتيو سالفيني، زعيم حزب "رابطة الشمال" الإيطالي، من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مُعتبراً أن "إرسال السلاح إلى أوكرانيا سيقلل من فرص السلام".وقال سالفيني، رداً على سؤال عن موقف حزب الرابطة من إرسال الأسلحة إلى كييف: "كلما زاد تسليحنا لطرف، تراجعت فرص السلام".وأعرب ماتيو سالفيني عن أمله في "أن يجلب شهر أيّار، وهو شهر السيدة العذراء، السلام"، مشيراً إلى أن "المشكلة هي مشكلة إنقاذ أرواح وإنقاذ وظائف في إيطاليا".وتابع: "الألمان يفكرون في مصلحتهم، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مصلحة الفرنسيين، والرئيس الأميركي جو بايدن يخوض معاركه على بعد آلاف الكيلومترات، بينما نحن من يخسر".