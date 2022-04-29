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عربي-دولي

تقرير أممي جديد عن المهاجرين في البحر.. هذا ما كشفته آخر الأرقام

Lebanon 24
29-04-2022 | 09:30
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أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، في حصيلة هي ضعف تلك المسجلة قبل عام.
   
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وقالت الناطقة بإسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو للصحافيين في جنيف: "من بين المجموع المسجل عام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصًا في طرق وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصًا إضافيًا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري". وأضافت: "بلغ في 2020 عدد الوفيات المعلنة 1544 في الطريقين".
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