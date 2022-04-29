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عربي-دولي

قائد "فيلق القدس" يعلن عن "عملية ناجحة لمسيرات إيرانية" في أجواء إسرائيل

Lebanon 24
29-04-2022 | 11:30
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أعلن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني عن تنفيذ طائرات مسيرة إيرانية "عملية ناجحة" في أجواء إسرائيل.

وتحدث قاآني عن هذه العملية في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مدينة مشهد خلال مراسم إحياء "يوم القدس العالمي"، وخاطب قادة إسرائيل بالقول، وفقا لما نقلت عنه قناة "العالم" الإيرانية: "من أين أتت هذه الطائرات بدون طيار؟! وظفتم 41 طائرة مقاتلة واستطلاعية لاعتراض هاتين الطائرتين المسيرتين.. لماذا كذبتم!؟ أنتم لستم على استعداد لقول الحقيقة بشكل صادق".
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ولم يشرح قائد "فيلق القدس" عن تفاصيل العملية المزعومة.

وشدد قاآني على أن إيران تعتبر الأراضي التي قامت فيها دولة إسرائيل ملكا للفلسطينيين، متهما الدولة العبرية بـ"قتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين".

وقال إن إسرائيل "لم تنتصر أبدا في أي حرب خلال سنوات حياتها الشائنة، ولم تتمكن أبدا من أن تكون أمة واحدة".

وأعرب قاآني عن قناعته بأن إسرائيل "تتجه نحو الزوال"، مضيفا: "من الأفضل أن يعود الصهاينة الى أوطانهم الأصلية في أوروبا أو أي مكان آخر أتوا منها قبل فوات الأوان".
المصدر: روسيا اليوم
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