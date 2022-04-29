بوتن وزيلينسكي وجها لوجه في هذا التاريخ!

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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أنه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في كانون الثاني بإندونيسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال ويدودو: "دعوتُ الرئيس زيلينسكي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين"، مشيرًا إلى أنه تمّ التوصل إلى تسوية تفرض مشاركة أوكرانيا غير العضو في مجموعة العشرين.وأوضح أن الرئيس الروسي أكد أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في بالي.