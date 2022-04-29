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عربي-دولي

بوتن وزيلينسكي وجها لوجه في هذا التاريخ!

Lebanon 24
29-04-2022 | 12:30
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أنه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في كانون الثاني بإندونيسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ويدودو: "دعوتُ الرئيس زيلينسكي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين"، مشيرًا إلى أنه تمّ التوصل إلى تسوية تفرض مشاركة أوكرانيا غير العضو في مجموعة العشرين.
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وأوضح أن الرئيس الروسي أكد أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في بالي.
المصدر: سكاي نيوز
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