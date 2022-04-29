بولندا نقلت أكثر من 200 دبابة إلى أوكرانيا

أفادت الإذاعة البولندية بأن سلطات البلاد قد أرسلت إلى أوكرانيا أكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعدة عشرات من مركبات المشاة القتالية.



وأشارت الإذاعة إلى أن هذا العدد من الدبابات يكفي لتشكيل لوائين، مضيفة أنه لا توجد هناك أي معلومات رسمية حول عدد المعدات العسكرية البولندية المنقولة إلى أوكرانيا.

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