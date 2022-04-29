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عربي-دولي

وثائق سرية تكشف عن سفير إسرائيلي سابق ضمن صفوف المقاتلين في أوكرانيا

Lebanon 24
29-04-2022 | 13:30
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كشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.
ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.
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ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هي وجود اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته في بيلاروسيا.

وبحسب الصفحة، فإن السفير الإسرائيلي السابق في مينسك، ألون شوهان، والبالغ من العمر 57 عاما، انضم إلى المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا مع بداية شهر نيسان.
وأشارت إلى أن الدبلوماسي الروسي ولد في العاصمة اللاتفية ريغا، وانتقل إلى إسرائيل عام 1971، وبدأ مسيرته الدبلوماسية في عام 1995، حيث عمل سكرتيرا في السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا والتشيك والصين.
وفي عام 2015، انتقل إلى بيلاروسيا وعيّن سفيرا لبلاده من عام 2017 إلى عام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن قوائم الأسماء لم تضم أيا من الجنسيات العربية من الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
المصدر: سبوتنيك
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