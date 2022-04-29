مع احتدام "معركة الشرق".. بولندا ترسل 200 دبابة إلى أوكرانيا



وكشفت الإذاعة الوطنية في وارسو أن بولندا أرسلت، في الأسابيع الأخيرة، أكثر من 200 دبابة من طراز "T-72"، التي أنتجها الاتحاد السوفياتي، إلى جانب مدفعية متنقلة وطائرات بدون طيار وقاذفات صواريخ.

Advertisement وأوضحت أن حزمة الأسلحة البولندية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار. ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن بولندا أرسلت أكثر من 200 دبابة إلى أوكرانيا، ضمن شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة لدعم كييف في حربها ضد روسيا.وكشفت الإذاعة الوطنية في وارسو أن بولندا أرسلت، في الأسابيع الأخيرة، أكثر من 200 دبابة من طراز "T-72"، التي أنتجها الاتحاد السوفياتي، إلى جانب مدفعية متنقلة وطائرات بدون طيار وقاذفات صواريخ.وأوضحت أن حزمة الأسلحة البولندية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار.

وصعد حلفاء أوكرانيا بشكل كبير من دعمهم لكييف مع احتدام القتال العنيف في شرق البلاد، في وقت يقول فيه جنرالات كييف إن روسيا تعاني من "خسائر فادحة" في المعركة المحورية للسيطرة على دونباس.

واعترف أوليكسي أريستوفيتش، وهو مخضرم في جهاز المخابرات الأوكراني قبل أن يصبح مستشارا رئاسيا، أن جيش بلاده يتكبد "خسائر كبيرة" في الشرق، لكنه شدّد على أن خسائر روسيا "أسوأ بكثير".

وتتركز المواجهات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية في الفترة الأخيرة شرقا. ووفق وزارة الدفاع البريطانية، تعد معركة السيطرة على إقليم دونباس محور التركيز الاستراتيجي لروسيا، حاليا.