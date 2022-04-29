23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مع احتدام "معركة الشرق".. بولندا ترسل 200 دبابة إلى أوكرانيا
Lebanon 24
29-04-2022
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن بولندا أرسلت أكثر من 200 دبابة إلى أوكرانيا، ضمن شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة لدعم كييف في حربها ضد روسيا.
وكشفت الإذاعة الوطنية في وارسو أن بولندا أرسلت، في الأسابيع الأخيرة، أكثر من 200 دبابة من طراز "T-72"، التي أنتجها الاتحاد السوفياتي، إلى جانب مدفعية متنقلة وطائرات بدون طيار وقاذفات صواريخ.
Advertisement
وأوضحت أن حزمة الأسلحة البولندية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار.
وصعد حلفاء أوكرانيا بشكل كبير من دعمهم لكييف مع احتدام القتال العنيف في شرق البلاد، في وقت يقول فيه جنرالات كييف إن روسيا تعاني من "خسائر فادحة" في المعركة المحورية للسيطرة على دونباس.
واعترف أوليكسي أريستوفيتش، وهو مخضرم في جهاز المخابرات الأوكراني قبل أن يصبح مستشارا رئاسيا، أن جيش بلاده يتكبد "خسائر كبيرة" في الشرق، لكنه شدّد على أن خسائر روسيا "أسوأ بكثير".
وتتركز المواجهات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية في الفترة الأخيرة شرقا. ووفق وزارة الدفاع البريطانية، تعد معركة السيطرة على إقليم دونباس محور التركيز الاستراتيجي لروسيا، حاليا.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
Lebanon 24
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
03:24 | 2022-04-29
29/04/2022 03:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
04:17 | 2022-04-29
29/04/2022 04:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
04:48 | 2022-04-29
29/04/2022 04:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:45 | 2022-04-29
أردوغان غادر جدّة بعد زيارة رسمية للسعودية
16:59 | 2022-04-29
لافروف يناقش مع وزير خارجية أرمينيا ترسيم حدودها مع أذربيجان
16:30 | 2022-04-29
موسكو تبدي استغرابها إزاء مبادرة إسرائيلية لتغيير أسماء شوارع في كييف
16:00 | 2022-04-29
الذهب مقابل العملات المشفرة خلال الأزمات.. أيهما أفضل للاستثمار؟
15:30 | 2022-04-29
فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا ولا أساس للأحاديث عن نزاع نووي محتمل
15:00 | 2022-04-29
البنتاغون: المقاومة الأوكرانية تمنع تقدم الروس بعدة محاور
فيديو
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact