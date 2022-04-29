Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون: المقاومة الأوكرانية تمنع تقدم الروس بعدة محاور

Lebanon 24
29-04-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-947280-637868554574167086.jpg
Doc-P-947280-637868554574167086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المقاومة الأوكرانية تمنع تقدم القوات الروسية على محاور عدة في ساحات القتال.
وأضاف أن القوات الروسية أطلقت منذ بدء الحرب حتى الآن أكثر من 1950 صاروخا على الأراضي الأوكرانية.
Advertisement
في حين أشار إلى أنها تطلق المزيد من الصواريخ غير الذكية أو غير الدقيقة على الأهداف خصوصاً في ماريوبول، وفق ما نقلته العربية اليوم الجمعة.

لا ذخيرة "ذكية"
كذلك، أوضح أن روسيا ليس لديها، بتقدير الأميركيين، ذخيرة كافية من الصواريخ الدقيقة لذلك تستعمل الصواريخ الغبية.
وأشار أيضا إلى أن القوات الروسية قصفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مناطق أوديسا والقوات الأوكرانية المشتركة في الدونباس.
كما، قال إنها تحاول تعطيل محطات الكهرباء التي تغذي حركة القطارات التي تستعمل لنقل الأشخاص والأسلحة. 
 
التقدم شمال ماريوبول
وبيّن أن القوات الروسية لديها 92 كتيبة عاملة في أوكرانيا وتحاول التقدم شمالا من ماريوبول وجنوبا من ايسييوم وغربا باتجاه المحور.
كذلك، أضاف أن موسكو متأخرة لعدة أيام في جدول التحرك على هذا المحور وتواجه مشاكل ومقاومة أوكرانية.
وقال إن الأميركيين يرسلون خلال الساعات الـ 24 المقبلة 12 رحلة شحن وعليها أسلحة من ضمنها المدافع والرادارات ومسيرات "روح الفينيق".
بالإضافة إلى أن هناك 20 رحلة من 7 دول أوصلت أسلحة إلى الأوكرانيين، لافتا إلى أن الطرفين الروس والأوكران بدأوا بالفعل استعمال الأسلحة البعيدة المدى في معارك الدونباس.
وأضاف أن الأميركيين يراقبون الترسانة الروسية ولا مؤشر على أي تحرك نووي روسي ولا تغيير في الاستعدادات والانتشار الاستراتيجي الأميركي.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2022-04-29
16:59 | 2022-04-29
16:30 | 2022-04-29
16:00 | 2022-04-29
15:30 | 2022-04-29
14:30 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website