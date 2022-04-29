البنتاغون: المقاومة الأوكرانية تمنع تقدم الروس بعدة محاور

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المقاومة الأوكرانية تمنع تقدم القوات الروسية على محاور عدة في ساحات القتال.

وأضاف أن القوات الروسية أطلقت منذ بدء الحرب حتى الآن أكثر من 1950 صاروخا على الأراضي الأوكرانية.

Advertisement





لا ذخيرة "ذكية"

كذلك، أوضح أن روسيا ليس لديها، بتقدير الأميركيين، ذخيرة كافية من الصواريخ الدقيقة لذلك تستعمل الصواريخ الغبية.

وأشار أيضا إلى أن القوات الروسية قصفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مناطق أوديسا والقوات الأوكرانية المشتركة في الدونباس.

كما، قال إنها تحاول تعطيل محطات الكهرباء التي تغذي حركة القطارات التي تستعمل لنقل الأشخاص والأسلحة. في حين أشار إلى أنها تطلق المزيد من الصواريخ غير الذكية أو غير الدقيقة على الأهداف خصوصاً في ماريوبول، وفق ما نقلته العربية اليوم الجمعة.لا ذخيرة "ذكية"كذلك، أوضح أن روسيا ليس لديها، بتقدير الأميركيين، ذخيرة كافية من الصواريخ الدقيقة لذلك تستعمل الصواريخ الغبية.وأشار أيضا إلى أن القوات الروسية قصفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مناطق أوديسا والقوات الأوكرانية المشتركة في الدونباس.كما، قال إنها تحاول تعطيل محطات الكهرباء التي تغذي حركة القطارات التي تستعمل لنقل الأشخاص والأسلحة.

التقدم شمال ماريوبول

وبيّن أن القوات الروسية لديها 92 كتيبة عاملة في أوكرانيا وتحاول التقدم شمالا من ماريوبول وجنوبا من ايسييوم وغربا باتجاه المحور.

كذلك، أضاف أن موسكو متأخرة لعدة أيام في جدول التحرك على هذا المحور وتواجه مشاكل ومقاومة أوكرانية.

وقال إن الأميركيين يرسلون خلال الساعات الـ 24 المقبلة 12 رحلة شحن وعليها أسلحة من ضمنها المدافع والرادارات ومسيرات "روح الفينيق".

بالإضافة إلى أن هناك 20 رحلة من 7 دول أوصلت أسلحة إلى الأوكرانيين، لافتا إلى أن الطرفين الروس والأوكران بدأوا بالفعل استعمال الأسلحة البعيدة المدى في معارك الدونباس.

وأضاف أن الأميركيين يراقبون الترسانة الروسية ولا مؤشر على أي تحرك نووي روسي ولا تغيير في الاستعدادات والانتشار الاستراتيجي الأميركي.