فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا ولا أساس للأحاديث عن نزاع نووي محتمل

شددت فرنسا على أن المساعدات العسكرية التي تقدمها باريس وحلفاؤها إلى أوكرانيا "لا تعني أن هذه الدول تخوض حربا ضد روسيا".

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وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجوندر، اليوم الجمعة في حديث إلى قناة BFM: "لا نخوض حربا ضد روسيا، وينص القانون الدولي بشكل واضح على أن تقديم المعدات العسكرية لا يعد مشاركة في الحرب".وتابعت: "ما نفعله عبارة عن تقديم دعم إلى دولة تعرضت لعدوان".وقللت المتحدثة من شأن المخاوف من خطر اندلاع حرب نووية في العالم، مشددة على أن هذه الأحاديث "لا أساسا لها".وأعربت لوجوندر عن إدانة باريس بشدة الضربات العسكرية التي شنتها روسيا أمس على العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هذه المدينة.