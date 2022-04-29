23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موسكو تبدي استغرابها إزاء مبادرة إسرائيلية لتغيير أسماء شوارع في كييف
Lebanon 24
29-04-2022
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت روسيا عن استغرابها إزاء مبادرة تقدم بها سفير إسرائيل لدى أوكرانيا لإعادة تسمية عدد من شوارع كييف التي تحمل الآن أسماء مرتبطة بروسيا.
واقترح السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي على عمدة كييف فيتالي كليتشكو إعادة تسمية عدد من شوارع المدينة، ضمن حملة "القضاء على الإرث الروسي"، لصالح أوكرانيين أنقذوا اليهود إبان الحرب الوطنية العظمى.
Advertisement
وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، عن استغراب موسكو إزاء موقف السفير الإسرائيلي، قائلة إنه في بيانه "يتظاهر وكأن الحديث يدور فقط عن تخليد ذكرى "الناس الذين كانوا ينقذون اليهود إبان الهولوكوست، وهم الأبطال الحقيقيين للشعب الأوكراني"، دون قول حتى ولو كلمة واحدة عن المقابل الذي من المفترض أن يتم القيام به".
وذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالمشاركة النشطة للقوميين الأوكرانيين النازيين من تنظيمات مثل "جيش التمرد الأوكراني" و"تنظيم القوميين الأوكرانيين" وفرقة "إس إس" الـ14 "الجاليكية"، في ملاحقة وإبادة اليهود في أوكرانيا إبان الحرب الوطنية العظمى، لافتة إلى أن حكومة كييف اليوم تمجد هؤلاء القوميين المتطرفين.
وتابعت: "نتيجة لعبث الدبلوماسي الإسرائيلي مع نظام كييف الحالي قد تتجاور في المدينة أسماء المواقع الجديدة المكرسة للذين كانوا ينقذون بالفعل اليهود مع أسماء الأبطال الزائفين الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن قتل المدنيين السلميين إبان الحرب العالمية الثانية، بمن فيهم ألوف اليهود. لا يمكن السماح بتجميد المجرمين المسؤولين عن الهولوكوست بأي شكل من الأشكال".
وقالت زاخاروفا: "للأسف كانت الهستيريا الروسوفوبية التي عمت القيادة الأوكرانية التي تروج للأجندة القومية بدعم مباشر من رعاتها خلف المحيط قد أصبحت أمرا عاديا في زمننا، وتحاول سلطات كييف في سعيها إلى تدمير الصداقة بين الشعبين الروسي وأوكراني حرمان الأوكرانيين من ذاكرة ليو تولستوي وفيودور دوستويفسكي وألكسندر بوشكين والإنجازات البطولية لقادة وجنود الجيش الأحمر".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
Lebanon 24
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
03:24 | 2022-04-29
29/04/2022 03:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
04:17 | 2022-04-29
29/04/2022 04:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
04:48 | 2022-04-29
29/04/2022 04:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:45 | 2022-04-29
أردوغان غادر جدّة بعد زيارة رسمية للسعودية
16:59 | 2022-04-29
لافروف يناقش مع وزير خارجية أرمينيا ترسيم حدودها مع أذربيجان
16:00 | 2022-04-29
الذهب مقابل العملات المشفرة خلال الأزمات.. أيهما أفضل للاستثمار؟
15:30 | 2022-04-29
فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا ولا أساس للأحاديث عن نزاع نووي محتمل
15:00 | 2022-04-29
البنتاغون: المقاومة الأوكرانية تمنع تقدم الروس بعدة محاور
14:30 | 2022-04-29
مع احتدام "معركة الشرق".. بولندا ترسل 200 دبابة إلى أوكرانيا
فيديو
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-04-29
30/04/2022 01:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact