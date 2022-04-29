لافروف يناقش مع وزير خارجية أرمينيا ترسيم حدودها مع أذربيجان

Advertisement

أكدت روسيا أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف ناقش هاتفيا مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان عددا من المسائل الثنائية والإقليمية والدولية الملحة، منها علاقات يريفان مع أذربيجان.وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وميرزويان خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الجمعة ناقشا "أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".وذكر البيان أن الوزيرين أوليا اهتماما خاصا في المجال الثنائي إلى تطبيق الاتفاقات المبرمة في ختام زيارة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى روسيا في 19-20 أبريل الجاري والفعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدولية بين موسكو ويريفان.وفيما يخص البعد الإقليمي، استعرض لافروف وميرزويان، وفقا للبيان، سير تطبيق الاتفاقيات الثلاثية المبرمة بين زعماء أرمينيا وأذربيجان وروسيا في التاسع من نوفمبر 2020 و11 كانون الثاني و26 تشرين الثاني 2021، بما في ذلك إنشاء لجنة معنية بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية والعمل على وضع مشاريع خاصة باستئناف الاتصالات في مجالي النقل والاقتصاد في المنطقة.وتخص هذه الاتفاقات الوضع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وجمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.ولفتت الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين "تبادلا الآراء بشأن مسألة إبرام اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان".وأشاد لافروف وميرزويان بالمستوى المرتفع للتعاون بين موسكو ويريفان ضمن الهياكل التكاملية واليوراسيوية المشتركة، خصوصا في ظل ترأس أرمينيا حاليا منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفي منصات دولية أخرى.