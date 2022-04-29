أردوغان غادر جدّة بعد زيارة رسمية للسعودية

غادر الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، جدّة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق"، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد بن يوسف الحربي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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