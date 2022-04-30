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عربي-دولي

مخاطر إشعاعية وكيميائية.. استغاثة من أوكرانيا للصحة العالمية

Lebanon 24
30-04-2022 | 00:00
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ورد في خطاب حصلت رويترز على نسخة منه  أن أوكرانيا طلبت، بمساندة من عشرات الدول الأخرى، من الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدعوة لاجتماع طارئ لبحث آثار الحرب على الصحة والرعاية الصحية في البلاد.
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ووقعت على الخطاب، الذي بعثت به هذا الأسبوع البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في جنيف بسويسرا حيث مقر منظمة الصحة العالمية، نحو 38 دولة أخرى في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

اجتماع عاجل
فقد وجهت أوكرانيا الخطاب إلى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج متضمنا حثه على عقد اجتماع "لا يتأخر عن التاسع من ايار" والإشارة إلى الهجمات على المنشآت الصحية وتعطل حملات التطعيم والمخاوف من مخاطر حوادث إشعاعية وكيميائية.
 
جوائح المستقبل
كما تضمن الخطاب أيضا أن يثير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس القضية في اجتماع جمعية منظمة الصحة العالمية في مايو أيار الذي ستقرر فيه الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة إجراء إصلاحات رئيسية استعدادا للجوائح المستقبلية.

لكن لم ترد منظمة الصحة العالمية بعد على طلب الحصول على تعليق.

وتحاول رويترز أيضا الحصول على تعليق من روسيا وهي أيضا واحدة من الدول الأعضاء في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية والبالغ عددها 53.
 
المصدر: العربية
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