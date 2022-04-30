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عربي-دولي

البنتاغون: هجوم روسيا في دونباس يتقدم ببطء وبشكل غير منتظم

Lebanon 24
30-04-2022 | 00:30
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تأخر الهجوم الروسي في منطقة دونباس والذي يتقدّم "ببطء وبطريقة غير منتظمة" عن موعده المحدّد، بسبب مقاومة الجيش الأوكراني، حسبما أعلن الجمعة مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية.
 
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لصحافيين "نعتقد أنهم تأخّروا عما كانوا يأملون أن يحققوه في دونباس".
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وأوضح "تأخّروا عدّة أيام على الأقلّ (...) هم بعيدون من الالتقاء" بالجيوش التي دخلت من منطقة خاركيف (شرق) في شمال دونباس، وبالجيوش الآتية من جنوب البلاد، وهو أحد أهداف الجيش الروسي لمحاصرة القوات الأوكرانية المنتشرة على الجبهة حول منطقتيْ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وأضاف "لا يتقدّمون بسرعة كبيرة"، متابعًا "بضعة كيلومترات يوميًا، إنه الحدّ الأقصى لما يمكنهم فعله لأن (الجيش الأوكراني) يردعهم".

واوضح أنه حتى لو بدأ القتال، "نعتقد أن (الروس) يواصلون تهيئة الظروف لهجوم مستدام وأكبر وأطول".

ولفت إلى أن القوات الروسية "لا تريد ارتكاب الأخطاء نفسها التي ارتكبتها في كييف" حيث جُمّدت صفوف من الدبابات من قبل القوات الأوكرانية المسلحة بقاذفات صواريخ محمولة على الكتف، وحصل الدعم اللوجستي عن بُعد.

وأوضح أن "نيران المدفعية والغارات الجوية التي يشنونها على القوات الأوكرانية ليس لها التأثير المطلوب، لأن الأوكرانيين يواصلون المقاومة (...) لذلك نعتقد أن تقدمهم كان بطيئًا وغير منتظم خلال الساعات الـ24 الأخيرة".
المصدر: سكاي نيوز
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