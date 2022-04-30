في تطور امني لافت..مقتل حارس أمن بالرصاص قرب مستوطنة بالضفة الغربية

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قال مسعفون اسرائيليون إن رجلا قتل بالرصاص عند مدخل مستوطنة بالضفة الغربية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة فيما وصفه الجيش الاسرائيلي بأنه هجوم من "إرهابيين".وقال الجيش الإسرائيلي على تويتر إن المهاجمين أطلقوا النار على حارس عند مدخل مستوطنة أرييل وفروا من مكان الحادث.وأضاف أنه تم إغلاق الطرق في المنطقة بينما يبحث الجنود الإسرائيليون عن المشتبه بهم.