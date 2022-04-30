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عربي-دولي

لم يُشاهد من قبل في ساحات المعارك.. "اللغم الذكي" سلاح جديد تستخدمه روسيا!

Lebanon 24
30-04-2022 | 04:30
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كشفت تقارير عن استخدام روسيا للغم ذكي مضاد للدبابات لم يسبق أن شوهد من قبل في ساحات المعارك في أوكرانيا.


ووفقا للتقارير والفيديوهات التوضيحية، فإن اللغم يقفز عاليا في الهواء، ثم يجري بحثا سريعا عن الهدف، وما أن يتم تحديده حتى يطلق عليه الرأس المتفجر من الأعلى.
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وبحسب المعلومات فإن اللغم الذي أطلق عليه اسم "بي تي كاي أم-1 آر" PTKM-1R يقفز من مكانه إلى ارتفاع يصل إلى نحو 35 مترا، ويستهدف على وجه الخصوص أبراج الدبابات والمركبات المدرعة لكونها الحلقة الأضعف.

وتعتمد تقنية اللغم الذكي هذا على وجود مستشعرات للصوت والاهتزازات، ثم تحليل ومقارنة هذه الأصوات بقائمة الأهداف المحددة مسبقا، ما يعني أنه لن يعمل أو لن ينطلق في حال مرور المركبات المدنية، وفقا للشركة المصنعة لهذا اللغم الذكي.
 
وبحسب صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، بدأ الجيش الروسي في استخدام لغم "بي تي كاي أم-1 آر"، الذي يبلغ وزنه 45 رطلا في عام 2020.
 



تمت مشاركة صورة على تويتر من أوكرانيا لأحد الألغام الموضوعة في أحد الحقول، وبحسب ما ورد التقطت الصورة في 26 نيسان الجاري.

وفقا لمدونة آرمامنت ريسيرتش سيرفيسز"، فإنه يتم وضع اللغم على الأرض مع طي الأرجل الثمانية للخارج لإبقائه متجها لأعلى، ثم يتم تشغيل أجهزة الاستشعار الصوتية الأربعة وأجهزة الاستشعار الزلزالية عندما تقترب المركبة المدرعة أو الدبابة المستهدفة على بعد 100 متر، وعند هذه النقطة يتم حساب مسار طيران المقذوف، وبزاوية قدرها 30 درجة باتجاه الهدف.

 وعندما يقترب الهدف بدرجة كافية، يتم إطلاق الرأس الحربي المتفجر الذي يبلغ وزنه 6.2 رطل في الهواء على ارتفاع حوالي 35 مترا، حيث تقوم مستشعرات الأشعة تحت الحمراء الخاصة باللغم بمسح الأرض أدناه بحثا عن الدبابة.

وعند تحديد مكان الدبابة، يتم إطلاق حزمة متفجرة من الذخيرة الصغيرة بسرعة عالية بحيث يمكنها اختراق الدروع الفولاذية بسمك 2.75 بوصة في الدبابات التقليدية.
ووفقا للخبراء، فإن عملية الإطلاق بأكملها تستغرق بضع ثوانٍ، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ويمكن للغم الذكي "بي تي كاي أم-1 آر" اختراق برج الدبابة بسهولة، وبذلك تقتل الطاقم أو تتسبب في انفجار الذخيرة الموجودة على متن الدبابة.

وكشف مقطع فيديو عسكري روسي نُشر على موقع يوتيوب في 8 تشرين الثاني 2021 عن هذا اللغم، حيث تُظهر لقطات الحركة البطيئة إطلاق الذخيرة الصغيرة فوق الدبابة قبل تعليقها في الهواء لجزء من الثانية، ثم تطلق صاروخا على هدفها.

من غير المعروف ما إذا كان أي منها قد تم استخدامه حتى الآن لتدمير أي من الدبابات الأوكرانية.
 
المصدر: سكاي نيوز
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