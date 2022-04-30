هل تندلع الحرب بين روسيا والغرب؟وماذا عن الصواريخ الباليستية؟

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أصبح الصراع والتخاطب بين موسكو والغرب أكثر عدوانية بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف من احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين كتلتين قويتين.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "في الأيام القليلة الماضية، على سبيل المثال، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى دولتين أوروبيتين وحذرت الغرب مرات عدة من أن خطر نشوب حرب نووية أصبح "حقيقياً" للغاية. بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أي تدخل أجنبي في أوكرانيا من شأنه أن يثير ما أسماه "ردا سريعا وخاطفا" من موسكو، بينما حذرت وزارة الخارجية الروسية حلف شمال الأطلسي (الناتو) من اختبار صبرها. من جانبهم، رفض المسؤولون الغربيون خطاب روسيا "المتبجح" و"الخطير" بشأن الحرب النووية، حيث دعت المملكة المتحدة الحلفاء الغربيين إلى "مضاعفة" دعمهم لأوكرانيا".هجوم نووي؟وأضافت الشبكة، "في بداية الأسبوع، حذر وزير الخارجية الروسي من أن التهديد باندلاع حرب نووية "لا يمكن التقليل من شأنه" وقال إن إمداد حلف شمال الأطلسي بالأسلحة إلى أوكرانيا يرقى إلى مستوى انخراط التحالف العسكري في حرب بالوكالة مع روسيا. ضاعف بوتين من حدة الخطاب العدائي يوم الأربعاء، مهددًا برد انتقامي "سريع خاطف" ضد أي دولة تتدخل في حرب أوكرانيا وخلق ما أسماه "التهديدات الاستراتيجية لروسيا". ثم بدا وكأنه يلمح إلى ترسانة روسيا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية عندما حذر من أن روسيا يمكن أن تتفاخر بـ "أدوات" للرد الانتقامي "لا يمكن لأي شخص آخر التفاخر بامتلاكها الآن... سنستخدمها إذا لزم الأمر". لكن استراتيجيين قالوا للشبكة إن بوتين متردد في المخاطرة مع الغرب وأن فرص نشوب حرب نووية بعيدة. قال صموئيل راماني، المحلل الجيوسياسي والزميل المشارك في معهد رويال يونايتد للخدمات، للشبكة، "أعتقد أن نشوب حرب نووية أو حرب عالمية ثالثة تمتد بالفعل إلى ما وراء حدود أوكرانيا هو أمر خارج نطاق الاحتمال الآن". وأضاف: "إذا كان هناك امتداد عبر الحدود في الوقت الحالي، فمن المحتمل أننا أمام غزو محتمل لمولدوفا على سبيل المثال". وأشار إلى أن روسيا لديها تاريخ طويل في استخدام "سياسة حافة الهاوية النووية" كوسيلة لمنع الغرب من اتباع سياسات أمنية لا تحبها، مع تصعيد الخطاب العدائي الذي يهدف إلى ردع أعضاء الناتو عن تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا".لحظة الخطروبحسب الشبكة، "ومع ذلك، أشار راماني إلى أن التهديد الذي تشكله روسيا يمكن أن يصبح أكثر حدة إذا شعرت بالإهانة في ساحة المعركة. على وجه الخصوص، قد تشكل الانتكاسات العسكرية في أوكرانيا بعض الخطر، خاصة مع الاقتراب من تاريخ 9 أيار. ويمثل هذا التاريخ "يوم النصر" لروسيا - ذكرى هزيمة ألمانيا النازية على يد الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. وقال راماني، "يتمتع بوتين بتاريخ من تصعيد عدم القدرة على التنبؤ إذا شعر أن روسيا تتعرض للإذلال بطريقة ما... وإذا كانت هناك انتكاسات كبيرة، خاصة مع الاقتراب من تاريخ 9 أيار، فهناك خطر من اتخاذ إجراء غير قابل للكسر"، وتابع قائلاً: "ولكن هناك أيضًا منطق التدمير المؤكد المتبادل الذي نأمل أن يكبح الجميع". قال ويليام ألبيركي، مدير الإستراتيجية والتكنولوجيا والسيطرة على الأسلحة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن التهديد بهجمات نووية جزء من "كتاب قواعد اللعبة" لبوتين. وقال في حديث للشبكة، "يستمتع بوتين باستخدام المخاطر ويعتقد أن لديه رغبة أكبر في المخاطرة من الغرب. إنه يحاول استخدام كتاب اللعب القديم "إذا أرعبتك بما فيه الكفاية، فسوف تتراجع". وقال ألبيركي: "في نهاية المطاف، إذا استخدم أسلحة نووية، وحتى ضربة استعراضية، فإن هذا من شأنه أن يحول روسيا إلى دولة منبوذة عالميًا". نصح القادة الغربيين قائلاً: "نحتاج فقط إلى أن نكون قادرين على إدارة مخاطرنا والحفاظ على أعصابنا وعدم الذعر لدى قيامه بأمر غير متوقع". قال ليفيو هوروفيتز، باحث السياسة النووية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، للشبكة، إنه ليس هناك ما يشير إلى أنه ستكون هناك مواجهة مباشرة. وتابع قائلاً: "قالت كل من الولايات المتحدة وحكومات أوروبا الغربية مرارًا وتكرارًا إنه ليس لديهم مصلحة في تصعيد هذا الصراع خارج أوكرانيا، وما من شيء يشير إلى أن قوات الناتو ستقاتل في أوكرانيا في أي وقت قريب". ومع ذلك، إذا اندلعت حرب أوسع، فإن "القدرات التقليدية لحلف الناتو تتفوق على روسيا"، كما أشار. وقال إن المهم الآن هو أنه "يجب على كل الأطراف تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى سوء فهم"، والمقصود خطوات من شأنها أن تؤدي إلى حرب عرضية وربما كارثية".حرب إقتصاديةوتابعت الشبكة، "في حين ابتعد الناتو عن تقديم أي مساعدة لأوكرانيا يمكن أن يساء فهمها على أنها هجوم مباشر على روسيا، يواصل الحلفاء الغربيون الضغط على موسكو. في الواقع، فإن العقوبة الاقتصادية على روسيا تتزايد يومًا بعد يوم، على شكل مزيد من العقوبات على شركاتها التجارية، والقطاعات الرئيسية والمسؤولين المقربين أو من أركان نظام بوتين. تتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن ينكمش الاقتصاد نتيجة لذلك، بنسبة 8.8٪ في 2022 في سيناريو الحالة الأساسية، أو بنسبة 12.4٪ في سيناريو أكثر تحفظًا، حسبما أفادت وكالة "رويترز". من جانبها، سعت روسيا إلى إلحاق الأذى والضرر بالدول الأوروبية التي تعتمد بشكل محرج على واردات الغاز الطبيعي الروسي. وعلقت روسيا هذا الأسبوع الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا لأنهما رفضتا دفع ثمن الغاز بالروبل. ووصف الاتحاد الأوروبي تحرك روسيا بأنه "ابتزاز"، لكن موسكو دافعت عن خطوتها. في حين أن المواجهة المباشرة بين روسيا والغرب لا تزال غير مرجحة، قال أحد مراقبي الوضع في روسيا المقربين إن الحكومات الغربية بحاجة إلى إضفاء "عقلية الحرب" على شعوبها لإعدادهم للصعوبات التي قد يواجهونها مع استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب، والتي تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل سلاسل التوريد والسلع من روسيا وأوكرانيا، وهما الدولتان الأكثر انتاجاً للحبوب. قال ماكسيميليان هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، للشبكة، "من المحتمل أن نشهد تصعيدًا إضافيًا للحرب الاقتصادية، لأنه في بعض النواحي، يعد ذلك تحركًا منطقيًا وعقلانيًا من كلا الجانبين اللذين يواجهان وقتًا صعبًا للغاية في قتال بعضهما البعض بطريقة مباشرة بسبب مخاطر التصعيد النووي". وتابع قائلاً: "ستقطع روسيا الغاز عن المزيد من الدول، وستزيد من مطالبتها بالروبل، لأنها تريد ضمان بقاء قابلية تحويل الروبل مفتوحة، ويحتاج الغرب إلى الاستعداد لذلك بعقلية حرب كاملة، مما يجعل السكان الغربيين يفهمون أن هذا سيكون له تكاليف اقتصادية حقيقية وتأثيرات حقيقية على تكلفة السلع وتكلفة المعيشة والتضخم على مدى السنوات المقبلة". وقال هيس: "إذا لم نأخذ عقلية الحرب هذه ونطبقها على الحرب الاقتصادية، فسيصبح من الأسهل على بوتين الفوز وتحقيق النجاحات هناك"."نقاط أخرى يجب التنبه لهاوبحسب الشبكة، "بعد أكثر من شهرين من الحرب، وسعت روسيا سيطرتها على مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، في محاولة لإنشاء جسر بري من روسيا عبر أراضي دونباس إلى أراضي شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها. لكنها تكبدت أيضًا خسائر كبيرة من حيث القوة البشرية والأسلحة. في غضون ذلك، يواصل الغرب التعهد بتقديم المزيد والمزيد من الدعم لأوكرانيا، وتقوم قوات الدولة بمقاومة قوية للقوات الروسية، مما يشير إلى نزاع دموي طويل الأمد في المستقبل. حذر رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات. قال أندريوس تورسا ، مستشار أوروبا الوسطى والشرقية في شركة Teneo Intelligence، إنه في ظل هذه الخلفية، "لا نهاية تلوح في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، ومن المرجح أن تستمر العلاقات مع الغرب في التدهور". وأضاف: "يتحول الخطاب في روسيا بالفعل من تصريحات محاربة" القوميين "في أوكرانيا إلى حرب بالوكالة مزعومة مع الناتو". وتشمل تلك التفجيرات الأخيرة في منطقة مولدوفا الانفصالية في ترانسنيستريا (والتي يمكن أن تكون بمثابة ذريعة لتواجد روسي متزايد في المنطقة) والتي يمكن أن تجعل الصراع "قريبًا بشكل خطير من حدود الناتو"، حسبما قال تورسا في مذكرة يوم الأربعاء. وختم بالقول: "يمكن لموسكو أيضًا تصعيد التهديدات لحلف شمال الأطلسي بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، خاصة بعد أن تعرضت عدة منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة في روسيا لضرب أوكرانيا. أخيرًا، ستنظر موسكو إلى قرارات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو على أنها تهديد أمني آخر لروسيا ويمكن أن تزيد التوترات العسكرية في منطقة البلطيق".