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عربي-دولي
فيديو لحادث مفجع في مصر.. غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل
Lebanon 24
30-04-2022
|
07:00
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استيقظ المصريون السبت على فاجعة سقوط "تروسكل" يقل أطفالا في مياه إحدى الترع، بمحافظة البحيرة شمال القاهرة.
وغرق 8 أطفال على الأقل وأصيب 6 آخرون من جراء الحادث، وفقا لمصادر طبية وقوات الأنقاذ.
ووقع الحادث على طريق إيتاي البارود - شبراخيت، حيث سقط التروسكل الذي يحمل الأطفال في ترعة ساحل مرقص، لدى عودتهم من العمل.
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وقال سيد عابد من قرية جزيرة نكلا العنب في مركز إيتاى البارود بالبحيرة، إن الضحايا جميعا من قريته، وإن الحادث وقع قرب الفجر.
وأضاف عابد لموقع "سكاي نيوز عربية": "قوات الإنقاذ ظلت تمشط المياه حتى الصباح بحثا عن الضحايا، واستخرجت 8 جثث و6 مصابين".
وأوضح أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، كانوا عائدين من العمل في أحد مصانع البطاطس المجمدة، حيث يتوجهون للعمل يوميا بعد الإفطار ويعودون بعد السحور، لمساعدة أهاليهم في الإنفاق على أسرهم.
وتابع: "المصنع يقع في التوفيقية التي تبعد عن قرية الضحايا بحوالي 5 كيلومترات، لذلك كانوا يستأجرون التروسكل بمشاركة الأجرة بينهم لتوصيلهم للمصنع وإعادتهم منه يوميا".
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، التي أصدرت بيانا باستقبال 8 جثث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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