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عربي-دولي

الكاظمي: التفاهم بين السعودية وإيران بات قريباً

Lebanon 24
30-04-2022 | 07:30
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أشاد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالأجواء السائدة في المباحثات الجارية بوساطة بلده بين السعودية وإيران، معربا عن أمله في أن "التفاهم بات قريبا".

وفي مقابلة أجرتها معه جريدة "الصباح" العراقية، وتم نشرها اليوم السبت، رد الكاظمي إيجابا على سؤال عما إذا كانت هناك جولات مقبلة من الحوار بين طهران والرياض، مضيفا: "تمكنا من إيجاد أجواء حوار إيجابية على أرض العراق، الكثير منها لم يعلن عنه".
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وقال الكاظمي إن لدى العراق مصلحة مباشرة في التوصل إلى تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشددا على أن  السعودية وإيران "تتعاملان مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ووفق متطلبات الوضع الحالي للمنطقة".

وتابع: "نحن واثقون بأن التفاهم بات قريبا إن شاء الله، وهناك انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كل دول المنطقة، مدعومة بقناعة راسخة ونوايا سليمة بأن مستقبل المنطقة يعتمد على البدء بالنظر إليها كمنظومة مصالح متلاقية وليست متقاطعة، وأن هذه المنظومة لا يمكنها التفرغ للبناء الاقتصادي واللحاق بالتطور العالمي من دون أنْ تحل مشكلاتها وتصفّر أزماتها".
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