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عربي-دولي
بعد زيارته للسعودية.. أردوغان يعود إلى تركيا
Lebanon 24
30-04-2022
|
09:30
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وصل الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت مبكر من فجر اليوم السبت إلى اسطنبول قادماً من جدة، وذلك بعد اختتام زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال أردوغان في مطار أتاتورك نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ونائب محافظ اسطنبول محمد علي أوزيغيت، وقائد الفيلق الثالث الفريق لفنت أرغون، ومسؤول فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عثمان نوري كباكتبه، والنائب الأول لرئيس مجلس بلدية اسطنبول زين عابدين أوكول.
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وأجرى أردوغان على رأس وفد رفيع زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين، تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
ورافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء، الداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والعدل بكر بوزداغ، والصحة فخر الدين قوجة، والخزانة والمالية نور الدين نباتي.
كما رافقه وزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والتجارة محمد موش، إضافة إلى نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
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