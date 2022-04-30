رئيس وزراء باكستان: نرغب في تحويل العلاقات مع السعودية إلى شراكة استراتيجية

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن زيارته للسعودية تعدل أول زيارة خارجية له، وتوضح "التزامه العميق بمواصلة تعزيز هذه العلاقة الأخوية التي تم اختبارها عبر الزمن"، مؤكداً أن الزيارة تعكس "رغبة بلاده الجادة في تحويل هذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية عميقة ومتنوعة ومفيدة للطرفين".

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وأوضح شريف في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المجتمع الدولي لابد أن يدعم أفغانستان من أجل تعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب من أجل كبح بلائه، "غير أنه على المدى الطويل، فإن الضمان الوحيد للسلام والأمن في منطقتنا هو استقرار أفغانستان وازدهارها".

وعلى صعيد الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها، كشف شريف أن بلاده انخرطت في مشاورات مع جميع الأطراف في هذا السياق، مشدداً على ضرورة إنشاء ممرات إنسانية والحفاظ عليها، وتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي. وقال إن تداعيات هذه الأزمة وصلت إلى كل العالم، غير أن البلدان النامية هي الأكثر تضرراً منها، موضحاً أن هذا الأمر يتجلى في ارتفاع أسعار النفط والغذاء في السوق الدولية.

وأكد شريف أن "باكستان قلقة للغاية من اندلاع الصراع العسكري. إنه يعكس فشل الدبلوماسية"، مشدداً على أن "هناك حاجة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والحوار المستمر، والدبلوماسية المستمرة، آملا في "أن تُستأنف المحادثات التي بدأت بين ممثلي روسيا وأوكرانيا قريباً وأن تسفر عن نتائج مثمرة".