ألمانيا.. عريضة تطالب بعدم تسليح أوكرانيا

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وقع أكثر من 50 ألف شخص على عريضة إلى المستشار الألماني، أولاف شولتس، تطالبه بعدم تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة لأن من شأن ذلك تأجيج الصراع.وجاء في بيان الموقعين على العريضة الموجهة لشولتس، المنشورة في موقع "Change.org" الألماني: "إننا نتمنى ونرحب بأن تكون قد فكرت جيدا في المخاطر حتى الآن، خطر انتشار الحرب داخل أوكرانيا، وخطر التوسع في جميع أنحاء أوروبا، خطر الحرب العالمية الثالثة. لذلك، نأمل أن تتذكر موقفك الأصلي ولن تزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة بعد الآن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".وحث الموقعون شولتس على "بذل كل ما في وسعه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وهو حل وسط يمكن للطرفين قبوله".وفي وقت سابق، اعتمد البوندستاغ الألماني بيانا دعا فيه الحكومة إلى تقديم دعم شامل لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة الإمدادات من الأسلحة الثقيلة. كما دعا النواب إلى الإسراع بهذه التسليمات قدر الإمكان، وتوسيعها في إطار ما يسمى بالتبادلات مع الدول الأخرى، على أن يكون ذلك "دون خلق تهديدات لقدرات ألمانيا الدفاعية".