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صحيفة: تركيا ترفض المشاركة في مناورات لحلف الناتو بسبب الخلافات مع اليونان

Lebanon 24
30-04-2022 | 12:30
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أفادت صحيفة "صباح" (Sabah) التركية أن القوات الجوية التركية رفضت المشاركة في مناورات "Tiger Meet" لحلف الناتو التي تستضيفها اليونان، بسبب الخلافات مع الأخيرة.

وكتبت الصحيفة، اليوم السبت: "يقوم الجانب المضيف عادة، قبل إجراء كل مناورات، باعداد اتفاق فني حول إجراء الفعاليات. واكتشفت أنقرة أن اليونان التي أعدت الاتفاق الفني للعام الجاري، أدخلت على هذه الوثيقة تعديلات معادية لتركيا وهادفة إلى إثارة الخلافات بين البلدين. واتخذت قيادة القوات الجوية (التركية) على الفور إجراءات ضد هذه التعديلات المتعمدة، مطالبة بتغيير الاتفاق الفني الذي يتناقض مع القوانين الدولية. ولم تنفذ اليونان المطالب التركية الملحة".
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ودققت الصحيفة: "اتخذ قرار حول عدم المشاركة في المناورات لأن اليونان كانت تتلاعب بالمناورات وفق مصالحها السياسية. وأصبح معروفا أنه تم إرسال نص القرار حول عدم مشاركة القوات الجوية التركية في المناورات للسلطات اليونانية".
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