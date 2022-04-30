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عربي-دولي
في طريق العودة من السعودية.. أردوغان يعلن عن "مرحلة كسب أصدقاء"
Lebanon 24
30-04-2022
|
14:30
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عرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب زيارته إلى السعودية، عن تفاؤل أنقرة إزاء أفق تطوير العلاقات مع جيرانها الإقليميين.
وقال أردوغان اليوم السبت للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى الوطن من السعودية، وفقا لما نقلت عنه وكالة "الأناضول": "يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار. إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء".
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وأشار الرئيس التركي إلى أن زيارته إلى السعودية توجت بالاتفاق على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين من خلال فعاليات تجمع المستثمرين من الجانبين.
أكد أردوغان أن تركيا أعلنت دعمها لترشح السعودية إلى استضافة الرياض معرض "إكسبو 2030" الدولي.
كما تطرق الرئيس التركي إلى أفق الحوار بين بلاده ومصر، مبديا استعداد أنقرة لتطويره على غرار حوارها مع إسرائيل.
وقال: لدينا سياسات إزاء إسرائيل، ويمكن اتباع نهج مماثل إزاء مصر، وسيشير إحراز نتائج إيجابية في هذا السبيل إلى إمكانية تبني خطوات على مستوى أرفع".
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