Advertisement

عربي-دولي

الناتو يتوقع تعرض مولدوفا لاستفزازات قد تؤثر على استقرارها

Lebanon 24
30-04-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-947551-637869328360167055.jpg
Doc-P-947551-637869328360167055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرسيا جيوانا، إن الحلف يعتقد بأنه لا توجد الآن مخاطر عسكرية على مولدوفا، لكن "الاستفزازات" لزعزعة استقرار الوضع هناك قد تستمر.

وأوضح نائب الأمين العام للحلف في تصريح صحفي: "لا نرى مخاطر عسكرية وشيكة فيما يتعلق بمولدوفا، لكن نتوقع أعمالا استفزازية، وأعمالا تكون براية أجنبية ... ويمكننا القول إن محاولات زعزعة الاستقرار مستمرة".
Advertisement

وأعرب عن اعتقاده بأن الغرض من هذه الاعمال "ليس الضغط على مولدوفا، ولكن لخلق صعوبات للقوات الأوكرانية في غرب أوكرانيا، بالقرب من أوديسا".

وشهدت جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه) المعلنة من جانب واحد بشرق مولدوفا، ثلاث هجمات مسلحة بداية الأسبوع الجاري، استهدفت وزارة أمن الدولة في العاصمة تيراسبول، ومركزا للإذاعة، ووحدة عسكرية، مما دفع السلطات المحلية لرفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "الأحمر".

وفتحت لجنة التحقيق في ترانسنيستريا دعاوى جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي ارتكبته مجموعة من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية".

وأعلن رئيس جمهورية ترانسنيستريا، فاديم كراسنوسيلسكي، في وقت لاحق أن آثار المجرمين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية الأخيرة في أراضي الجمهورية، تقود إلى أوكرانيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-04-30
16:30 | 2022-04-30
16:15 | 2022-04-30
16:00 | 2022-04-30
15:30 | 2022-04-30
14:30 | 2022-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website