Advertisement

عربي-دولي

بعد اتهامه بمشاهدة محتوى إباحي في البرلمان.. تعليق عضوية نائب بريطاني

Lebanon 24
30-04-2022 | 09:27
A-
A+
Doc-P-947552-637869329285955635.jpg
Doc-P-947552-637869329285955635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علقت مجموعة من المحافظين عضوية النائب البريطاني، نيل باريش، في كتلتها، بانتظار انتهاء تحقيق فتح بعد اتهامه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.

وأعلن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في مجلس العموم البريطاني، كريس هيتون هاريس، أمس الجمعة، أن النائب البالغ من العمر 65 عاما أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب. وأضاف أن "عضوية باريش في كتلة المحافظين علقت بانتظار نتائج التحقيق".
Advertisement

وفتح حزب المحافظين البريطاني، الذي يقوده بوريس جونسون، تحقيقا الأربعاء، بعد أن اتهم نائب بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسم النائب ذلك الوقت.

وكتب باريش على موقعه الالكتروني: "بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه المحمول، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية" المعنية.

وأضاف "سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق، وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات"، موضحا أنه لن يكشف مزيدا من المعلومات في الوقت الحالي.

ودعت النائبة العمالية، هارييت هارمان، إلى تقديم باريش استقالته "فورا" إذا كان بالفعل مذنبا بالتهم الموجهة إليه.

ووقع الحادث خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم.

وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" الأحد الماضي، أن 3 وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حاليا تهما "بسلوك سيء ذي طبيعة جنسية"، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي، أو التلصص، أو حتى الاعتداء الجنسي.

وهؤلاء جزء من 56 نائبا تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة "ميتو".

وأثار جدلا في المجلس هجوم، ينم عن تمييز حيال النساء، على أنجيلا راينر، التي تعد الثانية في هرم قيادة حزب العمال، تحدثت عنه صحيفة "ميل اون صنداي".

وقالت هذه الصحيفة إن نوابا محافظين، لم تسمهم، يتهمون راينر بالسعي إلى لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها في البرلمان.

ووصف جونسون ذلك بأنه "هراء ينم عن انحياز جنسي وكراهية للنساء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-04-30
10:30 | 2022-04-30
10:00 | 2022-04-30
09:30 | 2022-04-30
09:29 | 2022-04-30
09:00 | 2022-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website