"قتلوا برصاصة في الرأس".. العثور على جثث موثقة اليدين في أوكرانيا

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أعلنت شرطة كييف، السبت، العثور في حفرة قرب بوتشا على جثث ثلاثة رجال تعرضوا للتعذيب وقتلوا بالرصاص، أيديهم موثقة وأعينهم معصوبة.وأوضح أندريه نيبيتوف قائد شرطة كييف في بيان "تعرض الضحايا للتعذيب لفترة طويلة ... وفي نهاية المطاف أصيب كل منهم برصاصة في الرأس" مضيفا أنه تم توثيق أيديهم وتعصيب عيونهم وبعضهم كممت أفواههم.وعثر على جثث هؤلاء الرجال الثلاثة في بلدة ميروتسكي قرب بوتشا الواقعة قرب كييف والتي أصبحت رمزا لفظائع الحرب في أوكرانيا بعد اكتشاف العديد من جثث المدنيين.وأضاف نيبيتوف "بحسب البيانات الأولية، حاول المحتلون إخفاء آثار عنفهم، فألقوا الجثث في حفرة وغطوها بالتراب".